Na véspera do dérbi de Lisboa, o Maisfutebol fez uma comparação entre Bruno Fernandes e Pizzi com a ajuda do Sofa Score, parceiro do nosso jornal.



Afinal, quem é mais influente?



O médio do Benfica marca e assiste mais (8-7) que o compatriota dos leões. Aliás, Pizzi é o melhor marcador do campeonato com 12 golos (contra 8 de Bruno).



No entanto, apenas nos golos e nas assistências o transmontano das águias é superior ao maiato dos verde e brancos. Bruno Fernandes faz mais remates por jogo, faz mais passes chave, cria mais oportunidades para, ganha mais duelos, faz mais passes e tem mais dribles bem sucedidos por jogo.



O internacional português só não é o líder da própria equipa nos passes feitos, o que reflete a importância do internacional português na equipa de Silas. Por outras palavras, ninguém tem consegue mais remates, golos, assistências ou cria mais oportunidades de finalização que Bruno Fernandes.



Por sua vez, Pizzi é o jogador mais influente do conjunto de Lage: apenas fica atrás dos companheiros nos duelos ganhos, nos dribles bem sucedidos e nos passes feitos.



De acordo com o Sofa Score, Bruno Fernandes tem melhor pontuação que Pizzi nos 17 jogos na Liga: 7.96 contra 7.83.