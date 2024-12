Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Sporting, deste domingo, comentou as recentes exibições não só de Amdouni, mas dos restantes avançados. O técnico das águias sente-se muito satisfeito pelo plantel que tem à disposição.

«Há muita gente a merecer jogar mais tempo, mas o mais importante é decidir a estratégia para cada jogo. Feliz o treinador que tem este plantel à disposição para tirar o melhor de cada um. A semana passada falávamos da crise, entretanto o Pavlidis marca um golo, o Amdouni dois, o Arthur acabou por não entrar. Estava um pouco tocado. Não é a primeira vez que os três avançados marcam. Satisfeitos com o rendimento. Sentimos que podemos tirar muito mais deles e do plantel, é para isso que trabalhamos. E o Amdouni dá-nos essa possibilidade, de poder jogar com um ponta-de-lança, um avançado entrelinhas e até um avançado a procurar o jogo interior», referiu Lage este sábado.

O treinador do Benfica abordou ainda o estado de Fredrik Aursnes, que estava a contas com uma lesão mas já recuperou. Sobre Renato Sanches, Lage afirmou que o médio já está a treinar.

«O que queremos é ajudá-lo a ser o Renato Sanches que todos gostamos, que ambicionamos ter aqui. O Renato com alegria, com transporte, a jogar para a frente, com qualidade. Todos estão prontos, cabe-me depois decidir o onze e a convocatória», concluiu.