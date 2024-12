Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Sporting:

«Mantivemos a baliza a zero, era importante, e é o segundo jogo consecutivo. Jogámos contra a equipa com o melhor ataque e acho que a chave do sucesso foi essa, manter a baliza a zero. Se o Sporting marcasse primeiro, tínhamos de nos expor mais e isso ia ser mais difícil. Fomos felizes, não deixamos os Sporting criar grandes oportunidades.

Acho que estamos com alguma dificuldade em assumir o jogo. Há muita pressão dos pontos, há gente nova e isso tem-nos intranquilizado. As quatro derrotas consecutivas abalaram a equipa e perdemos um pouco a qualidade de jogo, mas hoje seria difícil porque o Sporting é uma grande equipa. Os resultados não têm sido os esperados, mas este Sporting é forte e está a faltar o último terço. Têm de dar tempo às pessoas para trabalhar e tenho a certeza que o João [Pereira] vai fazer um excelente trabalho.

[posição de Mory Gbane] Foi um ponto fundamental. Sabemos o poderio físico do Gyokeres e do Mory Gbane e conseguimos equilibrar. Essa foi uma das chaves para conseguir a baliza a zeros».