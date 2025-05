Jonathan Buatu, jogador do Gil Vicente, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota no terreno do Sporting, por 2-1, na 32.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Claramente fizemos um grande jogo. Em termos de atitude mostrámos presença no jogo. Depois há aquele golo no fim que mata um bocado, mas parabéns pela atitude.»

[Duelo com Gyökeres]

«O Gyökeres é um dos melhores, senão o melhor, avançado em Portugal. Fizemos o nosso trabalho sobre ele, não só individual mas em grupo. Mas claramente hoje conseguimos anulá-lo.»

[Manutenção]

«Se mostrarmos esta atitude nos dois últimos jogos de certeza que vamos garantir a manutenção.»