Ainda não se sabe quem vai ser o campeão de Portugal, mas a Câmara de Lisboa já está a preparar a festa que será em tons de verde ou vermelho. A cinco dias do dérbi do Estádio da Luz, que poderá decidir o título, já começaram os preparativos junto ao Marquês de Pombal para onde vão fluir os adeptos, assim, que o primeiro lugar da Liga ficar definitivamente atribuído.

Marquês de Pombal: em 2023/24 foi assim

Basta passar junto à rotunda onde está a estátua do Marquês de Pombal, em Lisboa, para nos apercebermos que já há mudanças no local onde será feita a festa, para já com a montagem de uma estrutura de proteção junto à simbólica estátua que tem sido o centro das últimas festas, tanto do Benfica, como do Sporting.

O campeão será sempre um clube de Lisboa, portanto, é natural que a Câmara de Lisboa, bem como as forças de segurança, se estejam a preparar para os dois cenários possíveis.

As contas do título são fáceis de fazer. O Benfica será campeão no sábado se vencer o Sporting por dois ou mais golos de diferença. O Sporting será campeão se vencer o Benfica. Qualquer outro resultado, adia a decisão do título para a última ronda.