O jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting, na última jornada da Liga, valeu multas pesadas aos dois clubes, segundo o mapa de castigos divulgado esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os minhotos foram multados num total de 7.547 euros. Deste montante, 857 euros correspondem a cânticos dos adeptos dirigidos ao adversário, bem como ao arremesso de «uma garrafa de água, sem tampa, que caiu no interior do retângulo de jogo, sem ter qualquer consequência ou interferência com o jogo».

Já os restantes 6.690 euros, estão relacionados com o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, nomeadamente, tochas, potes de fumo, petardos e flashlights.

Os leões, por sua vez, foram castigados em 4.414 euros. O conjunto verde e branco foi multado em 1.224 euros pelos cânticos dirigidos ao Vitória e à Liga, aos quais acrescem 3.190 euros por uso de pirotecnia.