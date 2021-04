Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) frente ao Sporting:

«Acho que este é um jogo que os próprios números expressam o que se passou no campo. Até onze contra onze fomos a equipa mais perigosa, o Sporting não conseguiu acercar-se da nossa baliza, o guarda-redes do Sporting já tinha feito boas defesas. Foi uma história muito igual, circular a bola, pela direita, pela esquerda, com oportunidades significativas, uma única vez que o Sporting conseguiu ir na frente, numa falta, que me lembre foi o único remate à baliza em todo o jogo e tiveram a felicidade de vencer. Foi mau para o jogo a expulsão, o Sporting fechou-se muito, empurrámos o Sporting para trás, mas tínhamos de ter cuidado. Terminar este jogo empatado já ficávamos tristes, com a derrota ficamos desapontados. Sofremos o golo numa desatenção muito idêntica á que nos custou a Taça da Liga, foi fatal. Fomos perdulários, o guarda-redes fez uma exibição muito boa, na minha opinião fizemos o que tínhamos a fazer, abrir o campo, circular a bola, controlámos o jogo na totalidade».

[Desapontado com a falta de eficácia] «Estaria ainda mais desapontado se eventualmente não tivéssemos feito um bom jogo, se não fossemos agressivos, se não reagíssemos à perda da bola. Tivemos mais oportunidades, claramente. Tentamos fazer golo, se fossemos eficazes nos últimos três jogos tínhamos um largo número de golos. Hoje, contra uma equipa como o Sporting tivemos dez oportunidades de golo, o que é bom».

[Demasiada paciência?] «Qual era a opção? Meter bolas na frente? O Sporting tinha cinco defesas mais uma linha de quatro. Não é mandar tudo para o molho, não adiantava nada, o Sporting tem uma zona central fortíssima, fizemos o que nos competia, abrir o campo e circulámos a bola, não adiantava nada bater contra o muro. Tínhamos de rodar à direita e à esquerda. Criámos oportunidades, faltaram os golos, sim, e sentimo-nos prejudicados com isso».