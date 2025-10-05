Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Sporting, para a oitava jornada da Liga:

Análise ao empate

«Empate não me sabe a uma vitória. É um empate. É um empate que apesar de o conseguirmos tarde, deixa-nos um sabor agridoce. Penso que a equipa fez um jogo que, por momentos, nos deixou a sensação de chegar à vitória. É verdade que o nosso domínio em certos momentos nem sempre resultou em lances de perigo. Tendo em conta o que aconteceu com a equipa desde o jogo de Glasgow, a sofrer um vírus e com um dia a menos de preparação e sobretudo com apenas um pequeno treino para preparar o jogo... Ser capaz de oferecer o que oferecemos, num estádio como este e perante um adversário como o Sporting, ainda que o golo do Sporting seja bom, a equipa respondeu bem e teve personalidade. Colocámos dificuldades ao adversário e acabámos sem qualquer prémio, que a equipa mereceu em muitos momentos. A sensação com que fico é que a equipa mereceu mais do que um simples empate.»

Penálti de Hjulmand e polémica com Maxi Araújo

«Não quero comentar a exibição do árbitro, mas o que posso dizer é que tenho os jogadores um pouco confusos no balneário. Não sabemos qual é o critério em que se penaliza com um penálti. O lance do Maxi Araújo é semelhante a um que tivemos em Guimarães na última jornada e o critério é diferente. Os jogadores sentem que não há um critério claro. Há uma semana, um lance semelhante resultou em grande penalidade e esta semana não resulta.»

Ponto de viragem na temporada?

«Esperemos que sim. Estes dois resultados acabam com uma paragem para as seleções e fico com um grupo reduzido para treinar. Os jogadores perceberam bem o que aconteceu no último jogo em casa para a Liga, todos ficaram muito tristes e tiveram consciência do que aconteceu. Todos os jogos servem para a equipa reverter a situação e dar a cara, o Sp. Braga tem de ser sempre uma equipa que dá a cara. Demos a cara em Glasgow e hoje também. É isso que peço aos jogadores, aconteça o que acontecer vamos sair e lutar pelo resultado.»