O desempenho de Ricardo Esgaio frente ao Casa Pia foi o tema mais falado pelos adeptos nas redes sociais, de acordo com o «Pulsómetro» do Maisfutebol, mas não é tudo.

As decisões de Hélder Malheiro, árbitro do encontro, e o «bis» de Gyökeres também mereceram destaque nas conversas dos internautas, assim como o golo de cabeça apontado por Gonçalo Inácio e o penálti assinalado a favor dos leões, no decorrer da segunda parte.

CONFIRA AQUI AS INDICAÇÕES DO «PULSÓMETRO».