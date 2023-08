O jogo entre o Casa Pia e o Sporting, que abriu a segunda jornada da Liga foi interrompido ao minuto 15, depois de um adepto se ter sentido mal na bancada.

O senhor com cerca de 60/70 anos foi socorrido muito rapidamente pelos bombeiros presentes no local e foi alvo de manobras de reanimação por parte das equipa médicas de Casa Pia e Sporting, sendo depois retirado do estádio de ambulância.

O jogo esteve interrompido mais de 10 minutos e só foi retomado quando a viatura médica deixou o estádio.