Casa Pia e Sporting medem forças, este domingo, a partir das 18h, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Morten Hjulmand é a grande novidade no onze inicial dos leões, que sofre apenas uma alteração face ao que alinhou no triunfo por 3-1 sobre o Estoril. O dinamarquês rende Eduardo Felicíssimo no meio-campo, ficando no banco de suplentes.

Além disso, Rui Borges também terá Morita e Maxi Araújo à disposição, sendo que o japonês está recuperado de lesão e o uruguaio regressa às opções após cumprir um jogo de castigo, por acumulação de amarelos.

Do lado do Casa Pia, João Pereira muda três peças, deixando de fora Kraev, Henrique Pereira e Svensson e promovendo a titularidade de Rafael Brito, Miguel Sousa e Cauê.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Onze do Sporting: Rui Silva, Ricardo Esgaio, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda, Debast, Hjulmand, Matheus Reis, Trincão, Quenda e Gyökeres.

Onze do Casa Pia: Patrick Sequeira, João Goulart, José Fonte, Tchamba, Larrazabal, Miguel Sousa, Rafael Brito, Leonardo Lelo, Livolant, Pablo Roberto e Cauê.