O Sporting reagiu, esta quarta-feira, ao acórdão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o caso da televisão no balneário de Fábio Veríssimo, no intervalo do FC Porto-Sp. Braga.

Em comunicado, os leões manifestaram «profunda estupefação» por só ter sido aplicada uma multa de 12.750 euros ao FC Porto. No entender dos leões, a decisão do CD da FPF «representa um gigantesco retrocesso na defesa dos árbitros e na evolução do futebol português».

«A sanção aplicada é flagrantemente desproporcional à gravidade do episódio. Trata-se do caso mais grave conhecido de tentativa de ressuscitar práticas antigas, totalmente contrário ao que o Sporting considera ser o caminho para o futuro do futebol português», lê-se na nota dos leões.

O Sporting dirige ainda críticas à FPF. «A FPF teve uma oportunidade única para marcar a diferença e impedir que episódios como este voltem a acontecer, mas, lamentavelmente, desprezou-a.»

Recorde-se que, na ocasião, o árbitro do FC Porto-Sp. Braga denunciou que ao intervalo foram exibidas em loop na televisão imagens de um golo anulado aos azuis e brancos na primeira parte do jogo e que as mesmas imagens foram exibidas após a partida, além de outras, de um alegado erro, relativas a um jogo de camadas jovens entre FC Porto e Benfica e no qual Veríssimo tinha estado envolvido.