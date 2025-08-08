Cassiano, jogador do Casa Pia, na flash interview após a derrota por 2-0 frente ao Sporting, na jornada inaugural da Liga:

[O que falhou?] «A equipa lutou muito. Calhou pegar no início o atual campeão nacional. Sabíamos da qualidade deles e que ia ser um jogo difícil. Tentámos impor o nosso jogo quando tivemos a bola, mas o Sporting tem muita qualidade e conseguiu sobrepor-se».

[Pressão de Cassiano aos centrais do Sporting] «Tentámos fazer uma pressão um pouco mais em cima. Apesar de saber que eles têm uma equipa com qualidade, tínhamos de tentar impor o nosso jogo. Temos qualidade, fizemos o nosso trabalho, mas infelizmente, hoje, não resultou em golos. Temos um caminho longo pela frente e foi um bom começo».

[Plantel do Casa Pia] «O nosso grupo tem muita qualidade, com muitos jovens que estão a começar agora e têm um futuro brilhante pela frente. Acredito que vai dar certo».