Cassiano, jogador do Casa Pia, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 3-0.

Estratégia ruiu com a saída de José Fonte?

«Foram, acredito, lances isolados, em que o Sporting conseguiu explorar uma pequena falha nossa. Mas acredito que tenha havido também uma boa evolução da equipa. Fizemos, penso eu, um bom jogo. Claro que sabemos da grandeza do Sporting e da dificuldade que é jogar aqui, mas tentámos impor o nosso jogo, com as ideias novas do Álvaro [Pacheco] também. Estamos ainda na primeira semana de trabalho com ele e já tentámos colocar algumas coisas em prática. Acredito que foi um resultado que não esperávamos, mas trabalhámos muito para que as coisas corressem de forma diferente e acredito que, daqui para a frente, as coisas vão melhorar.»

Casa Pia levou o jogo até ao Sporting

«Exatamente. É um tipo de jogo de que ele [Álvaro Pacheco] gosta e quer que nós façamos isso também: trazer essa paixão que ele tem pelo jogo e fazer com que a equipa a leve para dentro de campo. Acredito que nós, mesmo com um resultado que não estava a ser positivo para nós, tentámos procurar o resultado, tentámos chegar ao primeiro golo para depois dar seguimento ao jogo. Mas com esta vontade e esta determinação, acredito que coisas muito boas vão surgir para nós.»

Elogios de Álvaro Pacheco

«Está a ser incrível. O Álvaro é uma pessoa por quem tenho uma enorme gratidão, por tudo o que já vivemos juntos aqui em Portugal. Foi muito importante na minha adaptação, por isso é alguém por quem tenho muito respeito e muito carinho, e por quem darei sempre o máximo, porque é a pessoa que é. Só tenho a agradecer-lhe essas palavras e dizer o mesmo sobre ele. É uma pessoa e um treinador excepcionais.»