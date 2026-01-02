César Peixoto considera que o Gil Vicente merecia a vitória diante do Sporting. O treinador dos galos disse na sala de imprensa que a sua equipa foi sempre mais perigosa e que, por isso, devia ter levado mais do jogo. O técnico não teme uma debandada do plantel no mercado de Inverno.

Análise ao jogo

«Acho que fizemos um grande jogo. A primeira parte foi mais tática, o jogo aqui e ali equilibrado, mas as melhores oportunidades foram nossas. Quando estávamos por cima, o Sporting marcou. Ao intervalo corrigimos, invertemos o triangulo no meio-campo, e fomos mais agressivos. O Sporting teve ali dez minutos melhor, mas depois fomos sempre melhores. Podíamos ter levado daqui a vitória. Fica um jogo de uma equipa de carácter, que joga de igual para igual, que nunca vira a cara à luta.»

Sabe a pouco o empate?

«Da forma como o jogo decorreu, sim. Jogámos contra uma grande equipa e ao longo dos 90 minutos acho que fomos a melhor equipa. Tirando os dez minutos da segunda parte, fomos sempre mais incisivos. Os números dizem que fomos a equipa que mais rematou. Alargamos o recorde de pontos na primeira volta da I Liga. Perdemos três jogos, numa primeira volta quase irrepreensível.»

Esta primeira volta reformula os objetivos?

«Os objetivos do clube mantêm-se. Convém relembrar que saíram 16 ou 17 jogadores e sabemos o trabalho que fizemos no mercado de verão porque criámos uma equipa competitiva, mas o objetivo é sempre jogar jogo a jogo e tentar conquistar os três pontos. Primeiro, queremos garantir a manutenção e depois logo se verá. Não podemos olhar para cima e correr o risco da equipa, por ser jovem, não estar preparada.»

Saída de Pablo

«Fico muito orgulhoso do Pablo. Excelente miúdo, muito trabalhador, e é um jogador que nos deu muito, mas infelizmente já não está, felizmente para ele. Temos opções no plantel, mas estaremos atentos ao mercado. Não chega trazer número para o plantel e é preciso qualidade e bons seres humanos.»

Esteve cá o treinador do Flamengo, os jogadores sentem essa pressão?

«Com a campanha que fizemos na primeira volta, com a forma audaz e a qualidade que demonstramos, valorizamos os jogadores. Esta equipa tem mais jogadores com qualidade e precisa de tempo para mostrar mais. É preciso calma e sabemos que não vai haver uma debandada. É natural que os jogadores queiram dar o salto, mas enquanto aqui estiveram há valores que têm de ser preservados.»

Posicionamento de Luís Esteves no jogo

«O Luís jogando mais atrás tem a ver com o facto de saber gerir os momentos do jogo e o Santi é mais agressivo na pressão. É um jogador que tem golo e tem de marcar mais. O Luís atrás está mais perto de pegar no jogo. Vamos analisando a ideia de jogo e a forma de potenciar os jogadores.»