Já há onzes iniciais para o Desportivo de Chaves-Sporting, jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol, com apito inicial marcado para as 18 horas.

Nos leões, em relação à vitória ante o Tondela (4-0) para a Taça de Portugal, na terça-feira, Ruben Amorim faz quatro mudanças: Adán volta à baliza, Eduardo Quaresma e Matheus Reis ao trio de centrais e Morten Hjulmand ao meio-campo. Saem da equipa Franco Israel, Luís Neto, Rafael Pontelo e Daniel Bragança, todos no banco em Chaves.

Com estas mexidas, nota para a aposta de Amorim em Pedro Gonçalves no meio, ao lado de Hjulmand, com Paulinho e Trincão a repetirem – tal como no jogo com o Tondela – o trio mais ofensivo nos leões. Também no banco está Coates, que entrou ante os beirões, mas não é aposta inicial em Trás-os-Montes, assim como Marcus Edwards, que ao longo da semana esteve condicionado por uma gripe.

No Desportivo de Chaves, face ao empate da jornada anterior em Famalicão, no domingo (2-2), nota de destaque para a titularidade do reforço Vasco Fernandes. Outro reforço, Raphael Guzzo, começa o jogo no banco. O treinador, Moreno, faz duas alterações em relação a esse jogo: além de Vasco Fernandes, entra Leandro Sanca. Saem Cafú Phete e Benny.

O Sporting chega a Chaves, para a última jornada da primeira volta, como líder do campeonato, com 40 pontos somados. Os flavienses ocupam o 18.º e último lugar, com 11 pontos.

Luís Godinho é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota. Halim Shirzad é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Bruno Esteves, assistido por Pedro Felisberto.

As equipas oficiais para o Desp. Chaves-Sporting:

DESP. CHAVES: Hugo Souza; Vasco Fernandes, Bruno Rodrigues, Steven Vitória; João Correia, Kelechi, Hélder Morim, Sandro Cruz; Rúben Ribeiro, Héctor Hernández, Leandro Sanca.

SPORTING: Adán; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Paulinho.

SUPLENTES DO DESP. CHAVES: Rodrigo Moura, Cafú Phete, Benny, João Pedro, Paulo Victor, Abass Issah, Carraça, Raphael Guzzo, Jô Batista.

SUPLENTES DO SPORTING: Franco Israel, Diogo Pinto, Sebastián Coates, Marcus Edwards, Luís Neto, Dário Essugo, Daniel Bragança, Rafael Pontelo, Afonso Moreira.