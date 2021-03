Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, vai ter de pagar uma multa de 306 euros por uso incorreto da máscara durante o clássico entre o FC Porto e a formação leonina, no Estádio do Dragão.



A multa ao antigo jogador surge no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgado nesta terça-feira.



«Esta situação ocorreu antes do intervalo e antes do final do jogo. De realçar que este agente desportivo esleve sempre com a máscara em baixo», pode ler-se no relatório do delegado da Liga.



Por outro lado, o diretor para o futebol do Gil Vicente foi suspenso por 23 dias, devido à lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa durante o jogo frente ao Tondela. Tiago Lenho terá ainda de pagar uma multa de 1592 euros por diversos insultos à equipa de arbitragem.