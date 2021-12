O defesa central do Sporting Sebastián Coates foi eleito o melhor defesa dos meses de outubro e novembro da I Liga, anunciou esta terça-feira a organização do campeonato.

O uruguaio teve 34,92% dos votos dos treinadores e superou a concorrência de Nico Otamendi, do Benfica, com 17,46% e o colega no eixo defensivo dos leões, Gonçalo Inácio (9,52%).

Neste período, ainda antes de testar positivo à Covid-19, Coates foi totalista nos cinco triunfos em outros tantos jogos realizados e o Sporting sofreu apenas um golo.