Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 3-0, para a 18.ª jornada da Liga.

Primeiro golo do Sporting desmoronou a equipa

«Sim, concordo um pouco com essa análise, mas penso que voltámos a ser essa equipa na segunda parte. Penso que, com os cinco treinos que tivemos, com mudanças de hábitos, mudanças de rotinas e comportamentos ao nível coletivo, que foram exigidos durante essa semana e trabalhados nos treinos, olhámos para este jogo como uma forma de testar estas ideias em apenas cinco sessões de treino contra o Sporting. Acho que os meus jogadores deram uma grande resposta no início do jogo. Estivemos muito bem a controlar o espaço interior, que é um espaço em que o Sporting gosta de aproveitar, o controlo da profundidade fantástico e também o controlo dos corredores laterais, em que o Sporting é muito forte nesses corredores para aceleração e para cruzamento. E nós, nesses 35 minutos, estamos muito bem a controlar isso, e até ao primeiro golo o Sporting tinha criado uma oportunidade. Faltou-nos, nesse período, se calhar, ser um bocadinho mais audazes na nossa saída; fomos capazes de sair, mas não conseguimos levar o jogo para onde é que nós queríamos, para o meio-campo ofensivo. E depois, o primeiro golo do Sporting, numa perda de bola nossa, um deslize. E depois o segundo golo também, um deslize, uma bola na profundidade, em que isso abandonou-nos um bocadinho até ao final da primeira parte. Mas penso que a segunda parte foi uma segunda parte diferente daquela da primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguimos dividir, conseguimos criar oportunidades. Conseguimos criar também, no nosso processo ofensivo, algum desconforto do Sporting. E o Sporting acaba por fazer o terceiro golo, mais uma perda de bola nossa. O Sporting é em transição que são muito fortes. Consegue fazer o terceiro golo. Sem dúvida nenhuma que a vitória acende-se ao Sporting, dar os parabéns ao Sporting e dar também os parabéns ao Rui Borges, que, sem dúvida nenhuma, tem feito um trabalho excelente aqui no Sporting. Aquilo que eu tenho de perceber é que este jogo, temos de ser realistas. Neste momento, com cinco treinos a meio do nosso campeonato, vi coisas muito interessantes. O nosso foco e o nosso grande objetivo tem de ser, já na próxima semana, dar continuidade àquilo que é o trabalho e focar no próximo jogo.»

Linha de três centrais

«Nós temos de começar por um ponto de partida, e esse ponto de partida passa também por aproveitar um pouco do trabalho desenvolvido pelos meus colegas anteriores. Portanto, este é o ponto de partida. A partir daqui, em função do crescimento da nossa equipa e do entendimento do jogo por parte dos jogadores, vou começar a lançar novos desafios e a criar outras variáveis no nosso jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso ponto de partida vai ser esta forma de estar. Isto tem a ver com o nosso ADN e com a nossa identidade. Será a partir daqui.»

Regresso ao futebol português

«É sempre bom regressar a Portugal, ao nosso futebol e ao nosso campeonato, que é extremamente competitivo. Sem dúvida nenhuma que estive no estrangeiro e pude perceber a qualidade que existe aqui no nosso futebol. Este projeto é um projeto não só de presente, mas também com uma visão muito clara para o futuro. Sem dúvida nenhuma que, olhando para este projeto, para a ambição que tenho, para as pessoas envolvidas neste processo e para o ADN do Casa Pia, foi uma decisão fácil regressar ao futebol português. Acredito muito que vamos ser muito felizes.»