A Câmara Municipal de Lisboa (CML) referiu que após parecer da Polícia de Segurança Pública (PSP), os estabelecimentos de restauração e bebidas junto ao Estádio José Alvalade irão estar encerradas.

Em causa está o jogo entre o Sporting e o V. Guimarães, que pode confirmar a conquista do bicampeonato por parte dos leões, a partir das 18h. Além disso, perto de 60 estabelecimentos comerciais na zona do Marquês de Pombal também irão ter restrições, tendo de encerrar às 17h.

«Perante o parecer da PSP que alerta para riscos de segurança em determinadas zonas à volta do estádio do Sporting, não restava outra opção que não fosse proteger e garantir a segurança de todos os que pretendem festejar o último jogo da equipa do Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no comunicado da autarquia de Lisboa.

Esta decisão levou alguns comerciantes a manifestar o desagrado com a restrição de horários imposta por Carlos Moedas, assim como a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).