Pepe deixou o Clássico lesionado ainda na primeira parte e Marcano viu em Alvalade o quinto cartão amarelo, o que fazia prever que no próximo jogo, diante do Moreirense, teria de haver novidades no centro da defesa do FC Porto.

Confrontado com essa situação, e afirmando que o ia fazer pela primeira vez, Sérgio Conceição divulgou a dupla de centrais em que vai apostar.

«No próximo jogo, contra o Moreirense vai jogar o Diogo Leite e o Mbemba, se não se lesionarem», disse na resposta à última pergunta da conferência de imprensa pós-jogo com o Sporting.