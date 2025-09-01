O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu esta segunda-feira um inquérito à quebra de vidros na bancada do Estádio José Alvalade, durante o Sporting-FC Porto da I Liga de futebol, que causou 17 feridos.

Os incidentes, que ocorreram no sábado durante a vitória dos dragões em casa dos leões por 2-1, são agora alvo de processo de inquérito, por deliberação da secção profissional do CD da FPF.

Segundo o CD da FPF, o objetivo é apurar a «relevância disciplinar» da quebra de vidros do guarda-corpos de um dos setores da bancada norte do recinto ‘leonino’.

«A instauração ocorreu no seguimento das informações constantes no relatório de delegado da Liga e de participação remetida através da Unidade de Integridade e Compliance da Federação Portuguesa de Futebol», pode ler-se na nota de abertura do processo de inquérito.

Este dossiê, que decorrerá em privado até ao fim da instrução, foi enviado hoje à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).