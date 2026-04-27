Liga
Há 45 min
Liga: afinal, árbitro atribuiu golo do Sporting a Rafael Nel
Lance que deu vantagem aos leões no reduto do AVS começou por ser considerado autogolo de Devenish
DIM
Lance que deu vantagem aos leões no reduto do AVS começou por ser considerado autogolo de Devenish
DIM
Agora sim, não há dúvidas sobre a decisão do árbitro Pedro Ramalho: o golo que deu vantagem ao Sporting contra o AVS foi atribuído a Rafael Nel, segundo confirmou a Liga.
A dúvida chegou a ficar no ar, já que a própria Liga atribuiu (num primeiro momento) o 1-0 a um desvio para a própria baliza de Devenish. Recorde-se que este lance aconteceu no início da segunda parte (47 minutos) e o empate do AVS acabou por chegar aos 66 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Pedro Lima.
Este empate deixa o Sporting no terceiro lugar da Liga e a já não depender apenas de si para se manter num dos dois lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.
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TAGS: Liga Sporting AVS Rafael Nel Devenish
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