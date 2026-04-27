Agora sim, não há dúvidas sobre a decisão do árbitro Pedro Ramalho: o golo que deu vantagem ao Sporting contra o AVS foi atribuído a Rafael Nel, segundo confirmou a Liga.

A dúvida chegou a ficar no ar, já que a própria Liga atribuiu (num primeiro momento) o 1-0 a um desvio para a própria baliza de Devenish. Recorde-se que este lance aconteceu no início da segunda parte (47 minutos) e o empate do AVS acabou por chegar aos 66 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Pedro Lima.

Este empate deixa o Sporting no terceiro lugar da Liga e a já não depender apenas de si para se manter num dos dois lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.