Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota diante do Sporting por 2-0:

Análise à derrota

«Podemos começar pelo resultado, independentemente de tudo, acreditávamos que conseguíamos pontos, mesmo com a distância de jogos e o número de lesionados que tínhamos. Tornou-se difícil na segunda parte pela vertente física. Sabemos que é difícil jogar contra equipas como esta, com o apoio dos adeptos e neste estádio. Defensivamente é complexo de defender, com muita gente entrelinhas. Tentámos e acabámos por sofrer dois golos, um de bola parada e um grande golo do Pedro. Preparámo-nos para este tipo de situações, é preciso muito este crescimento, este é o trabalho deles. Não é uma crítica individual, mas quero que eles saibam tudo o que vão ter no jogo e tudo o que vão ser provocados.»

Dificuldades defensivas do Alverca

«Se olharmos para os nove golos sofridos, acho que sofremos nove golos em 12 ou 13 remates. Se falarmos em futebol no geral e na competitividade do jogo, podemos olhar para a Taça da Liga, em que o Benfica ganha 3-0 ao Tondela, o Sp. Braga goleia o Santa Clara e o Sporting vence-nos por 5-1. A diferença é muito grande e há que pensar no que queremos fazer no futebol português. É a vida, cabe-nos trabalhar com confiança, evoluir os jogadores e reestruturar o clube. Vamos ver o que se passa em Inglaterra, percebo que muitas vezes damos demasiado tempo aos clubes grandes, mas temos de perceber o que temos de fazer pelo desenvolvimento em Portugal.»