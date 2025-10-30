Custódio antevê novo duelo com o Sporting, no Estádio José Alvalade, após a goleada sofrida na última terça-feira, a contar para os «quartos» da Taça da Liga. O técnico do Alverca olha para o encontro como um desafio que «faz crescer» a equipa e espera dificuldades frente ao bicampeão nacional:

Antevisão ao jogo com o Sporting

«Será um jogo difícil, mas são estes desafios que nos fazem crescer. Muitos dos jogadores nunca tinham atuado até hoje na Liga e estão a jogar em Alvalade. Têm a oportunidade mostrar o seu valor, e é essa paixão e forma de estar que queremos ver dentro do campo.»

Mudança de mentalidade após goleada na Taça da Liga

«É mais um jogo para mostrarmos a nossa capacidade e crescimento, até de um jogo para o outro. Vamos defrontar o campeão nacional, bem orientado e com um treinador de qualidade, perante um estádio cheio, mas esses são fatores para fazer com que a nossa paixão, organização e forma de estar no jogo possam sobressair ainda mais. Na minha perspetiva, que fui jogador, fazemos o melhor que há que é jogar futebol, por isso, o nosso estado de espírito tem que estar bom e a motivação tem que estar no "top".»