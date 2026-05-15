Da Champions à permanência: os cenários para as decisões da última jornada
Liga termina este sábado e ainda está em jogo o segundo lugar, o quinto (que pode dar vaga europeia), dois lugares de permanência direta e o de play-off. Os cenários para os oito clubes ainda com decisões em campo
Liga termina este sábado e ainda está em jogo o segundo lugar, o quinto (que pode dar vaga europeia), dois lugares de permanência direta e o de play-off. Os cenários para os oito clubes ainda com decisões em campo
A Liga 2025/26 fecha este sábado, com a bola a começar a rolar às 15h30, mas a ter nos jogos das 18h00 (pela permanência) e nos das 20h30 (pelos lugares europeus) as grandes decisões.
Já com o FC Porto campeão, o AVS despromovido e o Sporting de Braga com o quarto lugar garantido, há outras decisões em jogo.
Sporting e Benfica lutam pelo segundo lugar (de acesso à Liga dos Campeões), Famalicão e Gil Vicente disputam o quinto lugar (que pode dar acesso à Liga Conferência se o Sporting vencer a Taça de Portugal) e Nacional, Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela disputam a permanência, que será direta para dois clubes, além de um que irá ao play-off e de outro que descerá, sendo certo que, no caso do Nacional, no pior cenário vai ter de disputar o play-off. SIGA TODOS OS JOGOS, AO MINUTO.
34.ª Jornada (sábado, 16 de maio):
FC Porto-Santa Clara, 15h30
Moreirense-AVS, 15h30
Nacional-Vitória, 18h00
Sp. Braga-Estrela, 18h00
Casa Pia-Rio Ave, 18h00
Arouca-Tondela, 18h00
Sporting-Gil Vicente, 20h30
Estoril-Benfica, 20h30
Famalicão-Alverca, 20h30
CLASSIFICAÇÃO
AS CONTAS EUROPEIAS:
Sporting garante o segundo lugar:
- Se ganhar
- Se não ganhar e o Benfica não ganhar
Benfica garante o segundo lugar:
- Se e só se ganhar e o Sporting não ganhar
Famalicão garante o quinto lugar:
- Se pontuar
- Se perder e o Gil Vicente não ganhar
Gil Vicente garante o quinto lugar:
- Se e só se ganhar e o Famalicão perder
AS CONTAS DA MANUTENÇÃO:
NACIONAL
Nacional garante a permanência:
- Se pontuar
- Se perder e, entre Estrela e Casa Pia, um deles não ganhar
Nacional vai ao play-off:
- Se e só se perder e Estrela e Casa Pia ganharem
NOTA: numa ainda possível igualdade a 32 pontos com Estrela e Casa Pia, o Nacional levaria sempre vantagem no confronto direto a três: fez oito pontos e tem 5-1 em golos, o Estrela sete pontos e 10-6 em golos e Casa Pia um ponto e 3-11 em golos. Também tem vantagem sobre Estrela, Casa Pia e Tondela individualmente.
ESTRELA
Estrela garante a permanência:
- Se vencer
- Se empatar e Casa Pia e Tondela não ganharem
- Se perder, o Casa Pia perder e o Tondela não ganhar
Estrela vai ao play-off:
- Se empatar e, entre Casa Pia e Tondela, um deles ganhar e o outro não
- Se perder e acontecer um destes dois cenários: o Casa Pia pontuar e o Tondela perder, ou o Casa Pia perder e o Tondela ganhar
Estrela desce à II Liga:
- Se empatar e Casa Pia e Tondela ganharem
- Se perder e Casa Pia e Tondela pontuarem
NOTAS: numa possível igualdade a 29 pontos com Estrela e Casa Pia, o Estrela leva a melhor: fez sete pontos e 9-5 em golos, o Tondela sete pontos e 4-2 em golos e o Casa Pia três pontos e 5-11 em golos. O Estrela ganha no confronto direto ao Casa Pia, mas perde para Nacional e Tondela.
CASA PIA
Casa Pia garante a permanência:
- Se ganhar e acontecer um destes dois cenários: o Estrela não ganhar (independentemente do resultado do Nacional), ou o Estrela ganhar desde que o Nacional perca
- Se empatar, o Estrela perder e o Tondela não ganhar
Casa Pia no play-off:
- Se ganhar, o Nacional pontuar e o Estrela vencer
- Se empatar e acontecer um destes dois cenários: o Estrela pontuar e o Tondela perder, ou o Tondela ganhar e o Estrela perder.
- Se perder e o Tondela perder
Casa Pia desce:
- Se empatar, o Estrela pontuar e o Tondela ganhar
- Se perder e o Tondela pontuar
NOTAS: como já acima referido, o Casa Pia é o pior em qualquer possível igualdade a três clubes (com Nacional e Estrela a 32 pontos e com Estrela e Tondela a 29 pontos) e perde para Nacional e Estrela individualmente. Com o Tondela, tem igualdade no confronto direto, pelo que de seguida é o saldo de golos total na Liga que desempata. Ora, nesta altura ambas têm a mesma diferença negativa de 26 golos (Casa Pia 30-56 e Tondela 26-52) pelo que, se só Casa Pia e Tondela acabarem com 29 pontos, significa que o Casa Pia vai ficar com pior saldo, pois para ambas ficarem com 29 pontos o Casa Pia tem de perder e o Tondela empatar.
TONDELA
Tondela garante a permanência:
- Se e só se ganhar e Estrela e Casa Pia não ganharem
Tondela vai ao play-off:
- Se vencer e, entre Estrela e Casa Pia, um deles não ganhar
- Se empatar e, de Estrela e Casa Pia, um deles perder, ou ambos perderem
Tondela desce:
- Se fizer igual ou pior resultado do que Estrela e Casa Pia
NOTAS: Tondela já não pode ultrapassar o Nacional em caso de igualdade pontual a 31, mas tem vantagem no confronto direto com o Estrela e igualdade com o Casa Pia. E como já antes explicado, se empatar e o Casa Pia perder, supera os gansos no saldo de golos total e, numa igualdade a 29 pontos com Estrela e Casa Pia, fica abaixo do Estrela, mas à frente do Casa Pia.