A Liga 2025/26 fecha este sábado, com a bola a começar a rolar às 15h30, mas a ter nos jogos das 18h00 (pela permanência) e nos das 20h30 (pelos lugares europeus) as grandes decisões.

Já com o FC Porto campeão, o AVS despromovido e o Sporting de Braga com o quarto lugar garantido, há outras decisões em jogo.

Sporting e Benfica lutam pelo segundo lugar (de acesso à Liga dos Campeões), Famalicão e Gil Vicente disputam o quinto lugar (que pode dar acesso à Liga Conferência se o Sporting vencer a Taça de Portugal) e Nacional, Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela disputam a permanência, que será direta para dois clubes, além de um que irá ao play-off e de outro que descerá, sendo certo que, no caso do Nacional, no pior cenário vai ter de disputar o play-off. SIGA TODOS OS JOGOS, AO MINUTO.

34.ª Jornada (sábado, 16 de maio):

FC Porto-Santa Clara, 15h30

Moreirense-AVS, 15h30

Nacional-Vitória, 18h00

Sp. Braga-Estrela, 18h00

Casa Pia-Rio Ave, 18h00

Arouca-Tondela, 18h00

Sporting-Gil Vicente, 20h30

Estoril-Benfica, 20h30

Famalicão-Alverca, 20h30

CLASSIFICAÇÃO

AS CONTAS EUROPEIAS:

Sporting garante o segundo lugar:

- Se ganhar

- Se não ganhar e o Benfica não ganhar

Benfica garante o segundo lugar:

- Se e só se ganhar e o Sporting não ganhar

Famalicão garante o quinto lugar:

- Se pontuar

- Se perder e o Gil Vicente não ganhar

Gil Vicente garante o quinto lugar:

- Se e só se ganhar e o Famalicão perder

AS CONTAS DA MANUTENÇÃO:

NACIONAL

Nacional garante a permanência:

- Se pontuar

- Se perder e, entre Estrela e Casa Pia, um deles não ganhar

Nacional vai ao play-off:

- Se e só se perder e Estrela e Casa Pia ganharem

NOTA: numa ainda possível igualdade a 32 pontos com Estrela e Casa Pia, o Nacional levaria sempre vantagem no confronto direto a três: fez oito pontos e tem 5-1 em golos, o Estrela sete pontos e 10-6 em golos e Casa Pia um ponto e 3-11 em golos. Também tem vantagem sobre Estrela, Casa Pia e Tondela individualmente.

ESTRELA

Estrela garante a permanência:

- Se vencer

- Se empatar e Casa Pia e Tondela não ganharem

- Se perder, o Casa Pia perder e o Tondela não ganhar

Estrela vai ao play-off:

- Se empatar e, entre Casa Pia e Tondela, um deles ganhar e o outro não

- Se perder e acontecer um destes dois cenários: o Casa Pia pontuar e o Tondela perder, ou o Casa Pia perder e o Tondela ganhar

Estrela desce à II Liga:

- Se empatar e Casa Pia e Tondela ganharem

- Se perder e Casa Pia e Tondela pontuarem

NOTAS: numa possível igualdade a 29 pontos com Estrela e Casa Pia, o Estrela leva a melhor: fez sete pontos e 9-5 em golos, o Tondela sete pontos e 4-2 em golos e o Casa Pia três pontos e 5-11 em golos. O Estrela ganha no confronto direto ao Casa Pia, mas perde para Nacional e Tondela.

CASA PIA

Casa Pia garante a permanência:

- Se ganhar e acontecer um destes dois cenários: o Estrela não ganhar (independentemente do resultado do Nacional), ou o Estrela ganhar desde que o Nacional perca

- Se empatar, o Estrela perder e o Tondela não ganhar

Casa Pia no play-off:

- Se ganhar, o Nacional pontuar e o Estrela vencer

- Se empatar e acontecer um destes dois cenários: o Estrela pontuar e o Tondela perder, ou o Tondela ganhar e o Estrela perder.

- Se perder e o Tondela perder

Casa Pia desce:

- Se empatar, o Estrela pontuar e o Tondela ganhar

- Se perder e o Tondela pontuar

NOTAS: como já acima referido, o Casa Pia é o pior em qualquer possível igualdade a três clubes (com Nacional e Estrela a 32 pontos e com Estrela e Tondela a 29 pontos) e perde para Nacional e Estrela individualmente. Com o Tondela, tem igualdade no confronto direto, pelo que de seguida é o saldo de golos total na Liga que desempata. Ora, nesta altura ambas têm a mesma diferença negativa de 26 golos (Casa Pia 30-56 e Tondela 26-52) pelo que, se só Casa Pia e Tondela acabarem com 29 pontos, significa que o Casa Pia vai ficar com pior saldo, pois para ambas ficarem com 29 pontos o Casa Pia tem de perder e o Tondela empatar.

TONDELA

Tondela garante a permanência:

- Se e só se ganhar e Estrela e Casa Pia não ganharem

Tondela vai ao play-off:

- Se vencer e, entre Estrela e Casa Pia, um deles não ganhar

- Se empatar e, de Estrela e Casa Pia, um deles perder, ou ambos perderem

Tondela desce:

- Se fizer igual ou pior resultado do que Estrela e Casa Pia