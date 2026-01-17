Daniel Bragança emociona-se no regresso: «Uma noite ainda mais especial»
Médio voltou quase um ano depois, entrou aos 66 minutos frente ao Casa Pia, recebeu a braçadeira e marcou no triunfo por 3-0
Daniel Bragança recorreu às redes sociais para assinalar o momento marcante no seu regresso à equipa principal do Sporting, depois de uma longa paragem de quase um ano devido a lesão. O médio leonino agradeceu o apoio recebido, após uma noite que dificilmente esquecerá em Alvalade.
«Obrigado pelo carinho demonstrado e por terem tornado a noite de ontem ainda mais especial», escreveu Bragança no Instagram.
O camisola 23 foi lançado por Rui Borges aos 66 minutos, já com o Sporting a vencer o Casa Pia por 2-0, e poucos minutos depois recebeu a braçadeira de capitão das mãos de Gonçalo Inácio, num gesto simbólico que sublinhou o estatuto do médio no balneário.
Aos 79 minutos, Bragança coroou o regresso com o terceiro golo da equipa, fechando o triunfo por 3-0.
O jovem médio recebeu várias mensagens de antigos e atuais colegas como António Adán, Nuno Mendes ou ainda o antigo capitão dos leões, Sebastian Coates.