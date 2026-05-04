Daniel Bragança, médio do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (5-2) frente ao V. Guimarães, a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Hoje foram dignos

«Creio que hoje fomos dignos daquilo que é ser Sporting. Hoje demonstrámos muito bem a força desta equipa, a mentalidade. Estou muito orgulhoso deles. Fizemos um excelente jogo.»

Vitória jogou o jogo pelo jogo

«O Vitória entrou muito bem e tentou jogar o jogo pelo jogo e isso dá-nos mais espaço. E depois eu acho que nós, com a qualidade individual dos nossos jogadores, acabamos por facilitar um bocadinho. Quando estamos nos nossos dias, e hoje foi o caso, acaba por ser mais fácil. Também já nos conhecemos há muito tempo, já nos conhecemos uns aos outros.»

Objetivo do segundo lugar

«Talvez, mas é tempo de olhar para trás e refletir aquilo que fizemos menos bem. E agora é começar já a tentar definir outro objetivo, que é o segundo lugar. Sabemos que ainda não dependemos de nós. Temos de refletir aquilo que não fizemos tão bem, porque não conseguimos o objetivo principal, que era ser campeões, mas agora há que olhar para outro objetivo e vamos lutar até ao fim.»