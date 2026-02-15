Daniel Bragança, jogador do Sporting, na flash interview à Sport TV, após a vitória na receção ao Famalicão (1-0), na 22.ª jornada da Liga:

Sair do banco para resolver

«Era um jogo muito importante, sabíamos que tínhamos de vencer, era obrigatório. Não fizemos uma primeira parte bem conseguida, mas melhorámos bastante na segunda e tivemos oportunidades para fazer golo. Insistimos e conseguimos marcar. Depois, segurámos o resultado. O Famalicão também merece uma palavra, porque fez um excelente jogo. Mas nós melhorámos na segunda parte e vencemos, acho que acaba por ser justo.»

20 remates e apenas um golo

«Há dias assim, não há explicação. Talvez por termos dois avançados fora, não sei. Há dias em que a bola não entra, ou só aos 82 ou aos 90. A verdade é que entrou e isso é o mais importante.»

Ataque móvel do Sporting

«Jogámos com as armas que tínhamos e tentámos fazer da melhor maneira, sabendo que não contávamos com os dois avançados. Tínhamos o Rafael no banco, pronto para entrar e acabou por se estrear, fez um bom papel. Tentámos, na primeira parte com falta de energia, na segunda melhorámos e fizemos o golo. Jogámos com as armas que tínhamos e acabámos por vencer.»

Primeiro golo de cabeça

«Como profissional, acho que sim. Na formação acho que marquei um, mas como profissional acho que é o primeiro. (…) Até me surpreendi a mim próprio [risos].»