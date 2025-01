Declarações de Daniel Sousa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) na receção ao Sporting:

[Tendo em conta a reação da equipa. Não sabe a pouco?] «Completamente. Isso não é só a minha opinião, é a cara dos jogadores quando acabou o jogo e os festejos do Sporting. Saímos com frustração, era merecido o triunfo. Na primeira parte não tivemos o controlo do jogo, mas conseguimos criar duas ou três situações de golo. Na segunda parte tivemos um volume muito grande de situações criadas e finalizadas».

[Substituições mexeram com o jogo?] «Sim. O propósito das substituições é procurar algumas coisas diferentes, refrescar um pouco na frente. Tentámos explorar a qualidade do Telmo e conseguimos esses desequilíbrios».

[Jogo mais emotivo da carreira?] «Foi, porque realmente este estádio é incrível quando está acordado e hoje esteve o jogo todo. É fabuloso poder viver isto, com o que vimos em campo vamos ver isso várias vezes ao longo da época».

[Dieu Merci] «Com muita pena vemos um Gustavo sair com uma lesão. Temos algumas lesões nesta posição, o Dieu entrou muito bem como referência na frente a fazer o trabalho que tinha de fazer. Deu bons sinais para quilo que é o futuro do Dieu».