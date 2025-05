Com o empate a um golo no Benfica-Sporting, este sábado, o título na Liga portuguesa vai ser decidido na 34.ª e última jornada.

Ambas as equipas partem para a ronda final com 79 pontos, mas o Sporting confirmou a vantagem no confronto direto com este empate, já que ganhou o dérbi em Alvalade, por 1-0. Por isso, a equipa de Rui Borges depende de si para ser campeã. Já a equipa treinada por Bruno Lage tem, obrigatoriamente, de fazer melhor resultado do que os verde e brancos.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães e o Benfica visita o Sporting de Braga.

Abaixo estão os cenários de título para Sporting e Benfica.

O Sporting é campeão:

- Se ganhar;

- Se empatar e o Benfica não ganhar;

- Se perder e o Benfica também perder.