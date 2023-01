Nélson, Oceano, Marco Caneira e Lourenço, antigos jogadores do Sporting, consideram que o desfecho do dérbi de domingo contra o Benfica (18h00) poderá ser decisivo para os leões na Liga.

«O Benfica tem muitos pontos de vantagem e sabe que, se vencer, elimina praticamente um candidato. Já o Sporting tem de ganhar e continuar a sonhar, pois a diferença pontual é grande e não é só o Benfica que está à frente», disse Nélson, à margem do lançamento do INseparable, um gin da autoria do antigo guarda-redes do Sporting, que teve lugar no Centro de Artes e Criatividade, em Torres Vedras.

Marco Caneira salienta a importância do dérbi para o futuro desportivo - e financeiro - do Sporting. «Muitas vezes, o que acontece é que a equipa que está por baixo acaba por ser mais forte mentalmente.»

«Será decisivo para o Sporting do ponto de vista do que será o investimento do próprio clube nas questões de Pedro Porro e de Marcus Edwards. O Sporting, depois de domingo, terá que olhar com o seu treinador, Rúben Amorim, para aquilo que será o futuro imediato do clube e da equipa», diz o antigo defesa, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

Oceano diz que «um resultado negativo poderá retirar as esperanças (do Sporting) de conseguir ainda estar na luta do título». Lourenço, por sua vez, considera que «as duas equipas vão jogar para ganhar, o Sporting mais pressionado e o Benfica a mostrar que está de novo em ascendente.»