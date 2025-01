Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após o triunfo do Sporting por 2-0 sobre o Nacional, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga:

[Derrota do Benfica influenciou entrada da equipa em campo?]

«Entrámos bem no jogo e éramos primeiros independentemente do Benfica ganhar ou não. Restou focarmo-nos em nós e ganhar o nosso jogo, foi isso que fizemos. Se não formos competentes com o nosso jogo não adianta olhar para os outros. Em termos mentais pode ter mexido com os nossos jogadores, porque é uma equipa ambiciosa que quer ser campeã.»

«Quanto muito a derrota do Benfica motivou-os para serem mais objetivos e ganharem o jogo, seríamos primeiros independentemente do que acontecesse. A equipa tem tido essa capacidade de ouvir, corresponder ao que é pedido, em pequenos comportamentos ofensivos.»

[Seis pontos de vantagem para o Benfica e sete para o FC Porto, com menos um jogo realizado]

«A equipa tem sido competente e está minimamente como eu quero, demora o seu tempo. Entrámos a meio da época e depois de uma mudança radical, sinto que a equipa tem sido capaz. O Sporting também já teve essa almofada de pontos e perdeu-a. Faltam 15 jogos e temos de ser competentes em todos eles. Quanto mais pontos de margem, melhor. A energia dos adeptos também é importante, a energia positiva e o acreditar. Em alguns momentos a equipa vai precisar disso, temos de ter os jogadores fresquinhos e com o tempo vamos lá.»