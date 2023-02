FIGURA: Pedro Gonçalves

Dois golos decisivos para o regresso do Sporting às vitórias. Não os festejou, mas no fim foi comungar o triunfo junto dos adeptos, oferecendo a camisola. Bateu cedo Rodrigo Moura de penálti, aos oito minutos, mas foi sobretudo a chave do jogo quando fez o 2-1, com uma hora de jogo e quando Amorim tinha acabado de lançar Morita, tirando Trincão, para a subida do camisola 28 dos leões. Chega aos 14 golos esta temporada.

MOMENTO: o bis de Pote (61m)

Lance determinante para lançar em definitivo o triunfo do Sporting. Um remate colocado, depois de uma variação da esquerda para o centro, com espaço. Os leões já tinham ameaçado e marcado dois golos anulados e o filme do jogo e do marcador parecia complicar-se, mas Pote apareceu para devolver a vantagem, que não mais fugiria e seria depois aumentada por Nuno Santos.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Inácio: exibição muito certa na defesa do Sporting, com cortes importantes e determinantes para anular potenciais ataques do Desportivo de Chaves à baliza de Adán.

Héctor Hernández: não jogava desde 8 de dezembro e voltou esta noite, num regresso muito saudado em Chaves e que acabou com um golo na reta final do jogo. O espanhol bateu o compatriota Antonio Adán com um bom cabeceamento, mas foi insuficiente para evitar a derrota flaviense.

Diomande: sereno e seguro na primeira titularidade pelo Sporting, ao seu terceiro jogo pelos leões. Deixou bons indicadores à direita de Inácio e de Coates e mereceu elogios de Amorim no final.

Nuno Santos: não teve uma relação fácil com os adeptos do Chaves (foi muito assobiado ao longo da segunda parte), mas deu algum descanso ao leão, ao fazer o 3-1 a 20 minutos dos 90. Ainda fez duas assistências para dois golos de Paulinho, que acabaram anulados. Atitude e compromisso pela equipa.

João Teixeira: um belo golo que lançou o Chaves no marcador, numa boa altura da equipa no encontro.

Rodrigo Moura: em estreia absoluta na I Liga pelo Chaves, sofreu três golos, mas também se evidenciou, sobretudo ao defender o penálti a Chermiti.

Ugarte: mais uma vez importante no miolo leonino, nas recuperações de bola e na combatividade dada em prol da equipa.