A mudança de treinador no Sporting deve ter passos decisivos esta terça-feira, véspera de Natal. Com um dérbi com o Benfica marcado para domingo – e tendo acabado de deixar escapar a liderança do Liga para os rivais – a administração leonina quer que o novo treinador oriente já o próximo treino, na quinta-feira.

Para hoje está previsto um encontro entre responsáveis do Sporting e Rui Borges, o atual técnico do Vitória de Guimarães, que ontem empatou com o Nacional, no jogo que encerrou a 15ª jornada do campeonato. Após o encontro, Rui Borges disse que «o que vier a acontecer terá de passar pelo Vitória» e não quis comentar uma notícia «surgida uma hora antes do jogo».

A verdade, porém, ao que o Maisfutebol apurou, é que já houve contactos entre o Sporting, através do diretor desportivo Hugo Viana, e representantes do ainda treinador dos minhotos. Rui Borges está recetivo a mudar-se para uma equipa que luta pelo título e que, até ontem, liderava a prova.

Faltará, claro, um entendimento com o Vitória de Guimarães. O contrato do treinador vitoriano inclui uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros, mas esse valor terá de ser dividido com o Moreirense, dado o acordo estabelecido entre os dois clubes quando da mudança do treinador de Moreira de Cónegos para Guimarães. Para compensar, o Vitória estará a pedir um valor superior (mais um milhão de euros) justificado pela saída da restante equipa técnica.

Barcelos foi a gota de água

O empate do Sporting com o Gil Vicente em Barcelos, no passado domingo, acabou por ditar a saída de João Pereira, que já tinha esgotado a sua margem de manobra no clube, apesar das tomadas de posição públicas de Frederico Varandas.

A administração leonina já tinha começado a preparar a mudança de treinador, dada a ausência de bons resultados nos oito jogos em que João Pereira liderou a equipa, tendo decidido avançar para a «chicotada psicológica – e para Rui Borges – ainda antes o dérbi com o Benfica. Uma forma de reagir, também, à perda de liderança da Liga para os rivais e de e atentar recuperar já no próximo fim de semana.