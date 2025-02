Diomande foi punido com dois jogos de suspensão, uma vez que o árbitro João Pinheiro escreveu no relatório de jogo que o central do Sporting atingiu Fábio Vieira com uma cabeçada, no clássico do Dragão da 21.ª jornada da Liga que terminou com um empate 1-1. Matheus Reis, expulso no mesmo jogo, também vai cumprir um jogo de castigo.

«Tornar-se culpado de conduta violenta - Agrediu um adversário com uma cabeçada», refere o relatório do árbitro que deu origem ao castigo.

O Sporting foi ainda multado em 4.080 euros por atraso no início do jogo, tanto na primeira parte (2 minutos), como na segunda (3 minutos), e também por mau comportamento dos adeptos, neste caso em 9.560 euros, mais uma vez por utilização de artefactos pirotécnicos.

Ainda em relação ao clássico, João pedro Santos, técnico de equipamentos do FC Porto, também foi suspenso por um jogo e multado «por ter entrado no terreno de jogo e empurrado um elemento oficial da equipa adversária».

O alvo do roupeiro do FC Porto foi Filipe Dinis, assessor de imprensa dos leões, que também foi multado em 612 euros devido a «comportamento físico e agressivo». «O sr. Felipe Dinis, empurrou o sr. João Pedro Sousa, depois deste o ter empurrado!», lê-se também no relatório do árbitro.

Jogadores suspensos

Diomande (Sporting), 2 jogos

Elves Baldé (Farense), 2 jogos

Matheus Reis (Sporting), 1 jogo

Kévin Boma (Estoril), 1 jogo

Ibrahima Camará (Boavista), 1 jogo

Marcelo (Moreirense), 1 jogo

Jorge Aguirre (Gil Vicente), 1 jogo

Larrazabal (Casa Pia), 1 jogo

Fuki Yamada (Nacional), 1 jogo

Enea Mihaj (Famalicão), 1 jogo