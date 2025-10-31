Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Alverca por 2-0, na décima jornada da Liga:

Ioannidis e Suárez são «dois amores» de Rui Borges?

«Tenho vários amores e gosto deles todos. São dois jogadores que estão numa fase muito boa, já jogámos com um e com o outro, ou até os dois em simultâneo. Dão sempre uma resposta. Deixa-me feliz porque estamos muito melhores. É uma grande dor de cabeça para mim, não tenho dúvidas. São dois jogadores muito competitivos e estão sempre ligados, não facilitam nem um centímetro e que assim continuem a dar resposta e a fazer golos. O Ioannidis dá coisas diferentes do Suárez, são dois grandes avançados.»

Rendimento da equipa e impacto das substituições

«Tentámos mexer com o jogo, o Geny caiu um pouco no início da segunda parte e quisemos jogadores com características diferentes, como o Quenda e o Ioannidis. Deixámos entrar o jogo numa fase morna em certos momentos, mas sabíamos que o jogo ia ser diferente e difícil. Defrontar o mesmo adversário em três dias é difícil para mim, que tenho de mexer com a parte mental do atleta, tentámos ao máximo mexer com isso. Do outro lado iam estar motivados porque queriam dar uma outra imagem. É um conjunto de fatores. Desde que haja atitude e eles tiveram, estou tranquilo com o valor da equipa ao longo do jogo. Tivemos o caudal ofensivo que temos tido nos últimos jogos.»

Adaptações na equipa para a Juventus?

«Independentemente do que somos capazes de fazer em Turim, são jogos em que os jogadores vão estar na totalidade motivados e preparados. É recuperar bem e naquilo que é o jogo e tomar as melhores decisões para o onze. A parte que mais nos dificulta é a mudança de treinador da Juventus. Vamos ter apenas um jogo para analisar o que Luciano Spaletti vai fazer e em termos estratégicos dificulta a nossa observação. Do outro lado a equipa vai estar mais motivada e competitiva, pelo menos essa mudança de treinador faz com que os jogadores mudem o chip. É focarmo-nos no que podemos controlar enquanto equipa e escolher os melhores.»