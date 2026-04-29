O Sporting recebe o Tondela na noite desta quarta-feira (20h15) em jogo de acerto de calendário a contar para a 26.ª jornada da Liga portuguesa. Já com o título longe, para os leões é um jogo crucial na luta pelo segundo lugar e, para os beirões, importantíssimo na disputa pela permanência.

Depois do empate na Vila das Aves, o Sporting deve apresentar algumas mudanças no onze inicial, com alguns regressos de habituais titulares, mas algumas dúvidas. Conforme referiu o treinador Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, há mais três jogadores em dúvida: Vagiannidis, Diomande e Daniel Bragança. Isto além dos lesionados Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, João Simões, Morten Hjulmand e Fotis Ioannidis. Por outro lado, Nuno Santos está na convocatória.

Os leões somam 72 pontos no terceiro lugar, a três do Benfica (que tem vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual) e a dez do líder FC Porto, que pode ser campeão no próximo sábado.

Já o Tondela chega a Alvalade em zona de descida, no 17.º lugar, com 21 pontos, a cinco do Casa Pia (16.º com 26), tendo o treinador Gonçalo Feio admitido que há uma «finalíssima» ante os gansos no próximo domingo e tem de haver gestão a vários níveis no jogo de Alvalade.

Cícero Alves e Xabi Huarte devem ser as ausências nos beirões, que têm Rodrigo Conceição em dúvida (saiu lesionado ante o Nacional) e, por outro lado, contam – no mínimo de regresso às possíveis opções – com Christian Marques e Pedro Maranhão, depois de cumprirem jogo de castigo.

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