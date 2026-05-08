Eduardo Quaresma deu uma entrevista aos meios do Sporting em que aborda o trajeto no clube, nomeadamente os 100 jogos realizados na equipa principal dos leões, atingidos recentemente.

«O Sporting deu-me tudo desde os 10 anos. É a minha segunda casa. Algumas vezes visito a parte da formação, tenho lá pessoas de que gosto muito», afirmou o defesa-central de 24 anos.

Ao longo desse percurso, iniciado em 2020, o atleta elege três momentos como os melhores de verde e branco: «A conquista do primeiro campeonato, o jogo com o FC Porto [em 2023/2024] e a conquista do bicampeonato».

«É um sentimento de orgulho. Trabalhei muito para conquistar esses 100 jogos, até porque não foi um trabalho fácil, significam o caminho que tive de passar para chegar a esta marca, que é muito importante para mim enquanto jogador do Sporting», completou.

Quaresma destaca a evolução do clube nos últimos cinco anos. Refere que no primeiro título, em 2021, «ninguém acreditava» no Sporting, havendo uma «remodelação de equipa e treinadores».

«No primeiro campeonato, talvez o futebol não fosse bonito como hoje, mas o grupo que tínhamos... Nunca tive um grupo mau aqui, foram sempre extraordinários. Não consigo escolher um melhor porque foram todos incríveis. As pessoas sabem que somos um grande grupo, mas estar no balneário e em tantos momentos com eles é muito especial», disse ainda.

Quaresma sublinha ainda a «responsabilidade» que é ser um dos capitães e elege o golo contra o Gil Vicente, na reta final da Liga 2024/25, como o melhor da carreira.