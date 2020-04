Elias, antigo jogador do Sporting, revelou nesta terça-feira que esteve perto de assinar pelo Benfica. O médio brasileiro foi desejado pelo clube encarnado em 2011 mas acabou por rumar ao Atlético de Madrid.

«Quando surgiu o telefonema do Sporting para voltar (2017), causou-me surpresa, por tudo aquilo que tinha vivido anos atrás. Mas era um pedido do treinador, Jorge Jesus. Ele queria trabalhar comigo já nos tempos do Benfica. Até chegámos a ter uma negociação em andamento, estava tudo acertado, mas não aconteceu e fui para o Atlético Madrid. Desde 2011 que ele queria contar comigo. Ao receber o telefonema dele, não pensei duas vezes. Regressei pelo Sporting, pelos adeptos, por Portugal, para disputar uma sonhada Liga dos Campeões, mas, principalmente, pelo treinador», explicou o jogador, em entrevista ao jornal A Bola.

O médio de 34 anos, que representou o Atlético Mineiro em 2019, lamenta ainda a forma como foi «encostado» pelo Sporting após o final do empréstimo ao Flamengo, no início de 2014.

«Estava bem no Brasil, vinha de uma boa temporada no Flamengo, cotado até mesmo para disputar o Mundial, e acabei por regressar ao Sporting, numa expectativa de ser reintegrado na equipa. E acabei na equipa B. Estava no auge e fui encostado, sem jogar futebol, sem poder dar sequência à carreira. Poderia ter tido uma nova oportunidade, tenho certeza que poderia ter ajudado o Sporting naquela altura», desabafou Elias.