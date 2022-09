O Estoril recebe nesta sexta-feira o Sporting, em jogo da quinta jornada da Liga, que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

O Sporting vem de duas derrotas consecutivas na Liga, com o FC Porto no Dragão e em casa com o Desp. Chaves, na ronda anterior.

Já o Estoril soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jornadas do campeonato.