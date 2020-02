Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória por 2-1 frente ao Portimonense, da 21.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo com duas partes distintas. Não conseguimos implementar a nossa dinâmica ofensiva na primeira, tivemos dificuldade em ter posse e ficámos ansiosos. O Portimonense aproveitou isso e marcou. A equipa vai para o intervalo empatada, com um excelente golo de Jerémy [Mathieu]. A segunda parte fizemos alguns ajustes, deram resultado e a segunda parte foi toda nossa.»



Mudança de sistema ao intervalo]:



«Ao mudar, a intenção foi corrigir coisas que percebemos que, tendo em conta a forma como Portimonense se apresentou, jogar com linha de três. Tem a ver com dinâmica que adversário apresenta.Tínhamos uma intenção, não resultou, mudámos. O que interessa é o resultado no final dos noventa minutos.»



[Sporting com 60 por cento de posse de bola, o que significa?]:

«Mesmo sem fazer uma primeira parte como queríamos, dominámos e tivemos mais posse. Na segunda parte consolidámos isso mesmo, mas queremos mais. Temos de ter capacidade para ser imperativos desde o primeiro minuto, não conceder espaços nem oportunidades ao adversário e concretizar as oportunidades que criarmos.»



[Importante subir ao 3.º lugar]:



«Representa a dinâmica de vitórias e derrotas das equipas. Claro que é melhor estar em terceiro e será melhor subir ainda mais. O Sporting entra sempre em campo para ganhar e quer materializar isso com qualidade de jogo.»