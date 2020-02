Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória frente ao Boavista:

«Foi um jogo bem conseguido dentro do que perspetivámos. O Boavista tem uma boa equipa, com ideias claras do que vinha à procura e do que ia encontrar. Nós, com os dois golos marcados na primeira parte, fomos controlando.»

«Controlámos todo o jogo, embora na segunda parte não tenhamos sido tao dominadores. Isso tem muito a ver com o que é a fase competitiva da altura porque tivemos o jogo europeu e vamos ter outro e a equipa percebe isso e acaba por, tendo o jogo controlado, esperar mais pela iniciativa do adversário.»

«A questão defensiva para nós é essencial. Houve muito suporte ao ataque e também dos processos defensivos. A equipa esteve segura, muito solidária. Com elevada taxa de concretização, mas podíamos ter feito mais remates. Acima de tudo, fica um mérito muito grande da nossa equipa e dos nossos jogadores.»

[Sobre os golos de Sporar e Plata]

«É importante todos os jogadores contribuírem à sua maneira. No último jogo tivemos um defesa a marcar, hoje tivemos um ponta de lança e um jogador que joga nas alas. O contributo é coletivo.»