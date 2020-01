Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting. em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota frente ao FC Porto por 2-1, em Alvalade, em jogo da 15.ª jornada da Liga:



«Acho que foi visto por todos que fomos superiores. Sofremos dois golos em dois erros. O primeiro é um erro da nossa parte não controlámos o movimento do Marega que faz uma receção e a bola acaba por entrar. O segundo golo é uma desatenção. Foi um jogo de superioridade, domínio, controlo, soubemos o que queríamos para o jogo mesmo a perder. Faltou ser mais efectivo.»



«As derrotas explicam-se sempre pela diferença entre os golos marcados e sofridos. A questão pontual também fica marcada pelo resultado. O FC Porto é uma equipa fortíssima, o Sporting é uma equipa fortíssima e conseguimos ser superiores. O FC Porto não vencia aqui há muitos anos, mas hoje foi a vez em que teve mais dificuldades. Criaram mais oportunidades no final porque arriscámos mais. As mudanças também foram feitas nesse sentido, mas esses minutos não representam o que foi o jogo.»



«Fomos mais dominantes, criámos mais e estivemos mais seguros. Deixa-nos um amargo, mas olhamos para isto como crescimento da equipa.»



[Conceição disse que foi o jogo mais difícil da época]: «Temos consciência disso. Eles reconheceram o que nós pensamos. Temos de ver o que fizemos de menos bem e o que fizemos bem e perceber que jogando assim estamos sempre mais perto de ganhar. Hoje não aconteceu, o futebol é assim. Em momentos cruciais dos jogos temos de ser mais efectivos, não podemos dar hipóteses. Caso contrário, tudo o que construirmos em termos de processo, o equilíbrio da equipa cai por terra. Há muitas mais coisas boas do que menos boas e o caminho é este: com segurança e confiança, a criar situações, a rematar muito, a querer muito e a ter uma mentalidade muito forte.»



[Faltou maturidade ao Sporting?]:



«Acho que se tivéssemos marcado as duas bolas ao poste e as outras cinco ou seis oportunidades claras que tivemos, teríamos sido mais maduros que o FC Porto. Não ficámos perturbados com o 1-0 e fomos para cima de uma equipa forte,. Isso só mostra segurança e maturidade para o que queremos.»



[Luta pelo 2 lugar terminou]: «São 12 pontos. Não muda nada e vamos pensar no próximo jogo. É fechar este jogo. Temos de olhar para todo o processo e aperfeiçoá-lo. Já foram menos pontos, mas temos de ganhar o maior número de vezes possíveis.»