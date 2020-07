Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente, em Alvalade, em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«É uma noite de vitória, uma noite na qual conseguimos ir de encontro aos nossos objetivos através da estratégia que tínhamos para o jogo. Respondemos bem aos desafios impostos pelo Gil Vicente. Não foi um jogo fácil, mas sinto que tivemos o jogo do nosso lado a maioria do tempo.



Marcámos primeiro e criámos mais algumas ocasiões. Na segunda parte podíamos ter avolumado o resultado, fizemos o 2-0 e podíamos ter feito o terceiro ou quarto golos. Um golo no final cria sempre algum frenesim, mas a equipa esteve sempre consciente da sua tarefa e obteve um resultado muito bom.»



[Explosão do Plata nestes últimos jogos]:



«A explosão de cada um dos jogadores é o trabalho semanal, o trabalho que toda equipa que proporciona aos jogadores condições para responderem da melhor maneira. O desempenho individual nunca está dissociado do desempenho coletivo tal como o desempenho do jogo não está dissociado do treino. Os jovens estão a entrar, os mais velhos também ajudam. Em alguns momentos sentimos que essa juventude pode ter alguma influência, mas tirámos outras coisas positivas. É um privilégio assistir a estas vitórias.



[Já olham para cima]: «Foi uma vitória. Há jogo segunda-feira outra vez e vamos pensar nele.»