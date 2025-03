Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Casa Pia, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga:

[Terceira vitória consecutiva para a Liga, a equipa está à sua imagem?]

«À minha imagem tem de estar, não só quando as coisas correm bem. Também o digo quando não correrem tão bem. Dentro daquilo que é a ideia de jogo, estamos melhores em termos competitivos, mas nesta fase, mais do que nos focarmos naquilo que são processos, é estarmos focados na parte competitiva. Todas as equipas vão querer ganhar nesta fase final. Acho que no futuro vamos ser capazes de atuar nos dois sistemas. Quando tivemos todos disponíveis vai ser claramente uma outra equipa. Foram jogadores muito importantes nos campeonatos que o Sporting venceu recentemente.»

[Derrota do FC Porto deixa luta pelo título reduzida a Sporting e Benfica?]

«A meu ver, não. Só me foco no que controlamos, apenas no Sporting. Percebemos que o Benfica está perto e tem de vencer o jogo em atraso para ficar com os mesmos pontos. Não adianta muito olhar para os outros, vão ser nove jogos muito difíceis, não esquecer o Sp. Braga, porque está num crescendo de forma. A equipa do Sporting está a crescer em termos de confiança, os adeptos corresponderam ao nosso apelo e a moldura humana foi fantástica. Sentirmos que estamos ligados e no mesmo foco.»

[Mudança positiva na equipa após a entrada de Morita e Geny?]

«Entrada do Morita foi importante, o Geny deu outra energia ofensivamente, que não estava a dar o Quenda. Foram importantes para acalmar o jogo e jamais duvidei da capacidade da equipa, o jogo teve duas equipas competentes. Do outro lado estava uma equipa que não perdia em casa desde agosto. Tivemos capacidade de ser competentes e fortes nos duelos. No lance do golo, o Esgaio demorou a atacar a bola, mas fora isso não nos criaram grande perigo na nossa baliza.»