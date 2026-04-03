Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 4-2 sobre o Santa Clara, na 28.ª jornada da Liga:

Sporting dominador

«É um jogo que acho que controlámos do início ao fim, muito honestamente. O Santa Clara acaba por fazer o 1-0 logo no primeiro ou segundo minuto, numa segunda bola. Acaba por ter mérito em fazer o golo. Depois desse golo, fomos crescendo. Nunca fomos baixando nem desacreditando daquilo que tínhamos de fazer, daquilo que íamos encontrar pela frente. Uma equipa muito competitiva, muito intensa. Controlámos sempre o jogo com bola, sempre à procura do golo. Tivemos várias situações dentro da área do Santa Clara. Importante também os adeptos, logo desde o início, nós a sofrer o golo no primeiro minuto, manterem-se connosco, a puxar pela equipa, a manter a equipa tranquila e confiante para o que restava do jogo. Uma primeira parte que acaba com muito mérito nosso, pelo resultado de 3-1. Uma segunda parte em que entrámos razoavelmente bem também, a controlar o jogo. Fomos fazendo algumas substituições, até para refrescar e segurar mais o jogo. É natural que a equipa caia um bocadinho, por tudo o que foi esta paragem também. O Santa Clara foi tentando criar algum perigo dentro de um jogo muito próprio, muito físico: bolas longas, bolas em profundidade, extremos muito rápidos. Acabam por fazer o 3-2 num lance que estava controlado da nossa parte e, com uma distração nossa, acabam por reduzir e ficar ali a acreditar. Mas, tirando isso, muito sinceramente, estou feliz por tudo o que foi a resposta da equipa, individualmente e coletivamente, num jogo difícil. Portanto, uma equipa que estava muito confiante, que vinha, se calhar, da melhor fase da época. Uma equipa, como eu disse, muito competitiva, muito intensa, que leva muito o jogo para a parte física. E nós conseguimos dar resposta ao longo do tempo e do jogo, também nesse aspeto. Feliz por tudo o que a equipa deu.»

Golos sofridos de bola parada

«O canto foi anulado. Por isso, sofremos um golo de bola parada, num lançamento. O segundo golo foi um lance em que adormecemos, como eu disse. Um lance que temos claramente sob controlo, controlado pelo Zeno [Debast], e, por uma pequena distração, uma infelicidade, acabamos por deixar o Santa Clara fazer o 3-2 e acreditar, porque até aí tínhamos controlado bem o jogo. E, como eu disse, sempre com bolas muito longas: primeiras bolas aéreas, segundas bolas no corredor e ataques à profundidade com extremos muito fortes e muito rápidos. E fomos controlando.»

Cinco alterações no onze inicial

«Foi uma gestão dentro daquilo que era olhar para o jogo e perceber todas as circunstâncias. Tínhamos de ter uma equipa fisicamente bem, disponível para dar resposta à exigência de um adversário, como eu disse, muito intenso e muito competitivo. Por isso, achámos que, dentro desta envolvência, este seria o melhor onze para atacar o jogo.»

Pote só deu para 45 minutos?

«Não, deu devido a uma gestão nossa. Vem de uma paragem longa. Como eu disse ontem, não teve minutos na seleção, esperávamos que tivesse tido, não os teve. E hoje, por precaução, achámos que fez 45 minutos bons, tendo em conta aquilo que será este mês intenso. Precisamos dele, precisamos que ganhe essa confiança e esse ritmo dentro daquilo que é a nossa gestão.»

Polémicas extra-futebol

«Não minimizei a posição do Sporting. Grande vitória. Agradecer aos adeptos pelo jogo de hoje, que foram muito importantes ao longo de todo o tempo. Como eu disse, é mais uma vitória no nosso caminho.»