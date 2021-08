Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota dos minhotos em Alvalade, no jogo que marcou o regresso à Liga, 36 anos depois.

«Este é o sorriso de quem está a realizar um sonho e do orgulho que tenho nos meus jogadores de terem desfrutado do batismo na Liga. Seis jogadores estrearam-se hoje na Liga e tivemos sempre coragem para discutir o jogo. Com duas equipas a quererem ganhar. O Sporting foi melhor, pena termos cometido um erro que fez o Sporting marcar.

Agora os jogadores têm de descansar, vão ter dois dias de folga, vão viver dois dias com a família para desfrutar disto e na segunda-feira voltamos com força.»

[Koffi chegou há dois dias e foi titular, num jogo em que o Vizela não teve centrais de raiz]

«Eu gosto de olhar para soluções e tenho de as encontrar. Se tivesse de eleger os melhores jogadores em jogo, escolhia os meus centrais. O Koffi foi um exemplo da garra desta equipa, só fez um treino, ainda está meio abananado, mas foi-lhe lançado um desafio porque a equipa precisava dele e fez um jogo monstruoso até que não pôde mais. Depois houve oportunidade de estrear mais um menino [Hugo Oliveira] que nem sonhava que poderia jogar frente ao campeão nacional. Não tenho dúvidas de que esta experiência vai deixar-nos muito mais fortes.»