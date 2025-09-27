O suspeito do costume deu outro sumo a um primeiro tempo que arrancou seco de ideias, apesar da chuvada que encharcou os milhares de adeptos presentes nas bancadas. Luis Suárez fez o quinto golo pelo Sporting nesta Liga e deu uma vantagem merecida aos leões, tendo em conta as oportunidades criadas até então.

A vantagem mínima deu tranquilidade aos leões que a reservaram até ao intervalo, apesar da ponta final de primeiro tempo algo atrevida do Estoril. A segunda parte fica marcada por uma posse de bola inofensiva de parte a parte e poucas ou nenhumas ocasiões de real perigo junto das balizas. Este triunfo deixa o Sporting com os mesmos 18 pontos do FC Porto (à condição).

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Uma noite chuvosa recebeu Estoril e Sporting, num Estádio António Coimbra da Mota que se encheu para um jogo que começou algo morno. As duas equipas procuraram desde cedo estabelecer as respetivas ideias e a verdade é que a pouca eficácia no passe ditou os primeiros minutos.

Acabou por ser na sequência de um pontapé de canto que o Sporting quase se colocou em vantagem no marcador. Pedro Gonçalves descobriu Morita completamente solto de marcação dentro da área e o japonês atirou ligeiramente ao lado da baliza de Joel Robles.

Este lance estabilizou um ascendente do Sporting no encontro e o golo não tardou a chegar. Hjulmand respeitou a movimentação de Maxi Araújo pelo corredor esquerdo e o uruguaio acabou por assistir Luis Suárez para o 1-0. Uma finalização de pé esquerdo, sem qualquer hipótese de defesa para o guardião espanhol.

A partir daqui o Sporting deu alguma liberdade de construção ao Estoril, mas os lances de perigo sucederam-se. Suárez teve na cabeça a oportunidade para ampliar a vantagem leonina e à passagem da meia-hora de jogo, Pedro Gonçalves desperdiçou um lance que parecia fácil.

Ainda antes do intervalo, Ian Cathro foi obrigado a mexer no lado direito da defesa e quase viu o Estoril restabelecer a igualdade no marcador, por intermédio de Alejandro Marqués. Um erro colossal de Debast junto à área leonina permitiu ao avançado espanhol encarar Rui Silva, mas o guardião agigantou-se e evitou o 1-1.

Foi desta forma que se concluíram os primeiros 45 minutos, com o leão dominante durante grande parte do tempo, mas um Estoril atrevido a fechar. Ao intervalo, Rui Borges mexeu no meio-campo e lançou Kochorashvili para o lugar de Morita.

O segundo tempo arrancou da mesma forma que o primeiro e sem grandes lances de registo, ainda que com maior controlo da posse da bola por parte dos leões.

Notou-se claramente a ausência de Morita, sobretudo no momento da transição defensiva, já que o japonês estava a ser um autêntico tampão para as investidas da formação canarinha, sobretudo de contra-ataque. Uma posse de bola inofensiva foi o grande destaque da segunda parte, com alguma chuva à mistura.

Ainda assim, Rui Borges termina o jogo certamente satisfeito pela conquista de mais três pontos, a poucos dias da deslocação ao reduto do Nápoles para a segunda jornada da Liga dos Campeões.