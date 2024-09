Mais uma jornada, mais um passeio para o Sporting de Ruben Amorim. O treinador disse que ficava «desconfortável» com os constantes elogios à equipa, com receio estes amolecem o ímpeto da equipa, mas acaba por ser incontornável destacar a forma demolidora como os leões desmontam os adversários, até porque este já é o melhor arranque dos leões no campeonato em mais de trinta anos e, com sete vitórias consecutivas, já bateram o melhor registo de Jorge Jesus em Alvalade e estão a apenas a dois passos do melhor arranque do século na Liga. Esta noite nem foi preciso de Viktor Gyökeres que ficou, pela primeira vez, em branco e acabou substituído.

O FILME DO JOGO

Ruben Amorim já tinha desmontado a estratégia do Estoril de Ian Cathro na antevisão do jogo e os seus pupilos limitaram-se a fazer os trabalhos de casa, resolvendo a contenda em dois tempos, depois dos canarinhos, com duas linhas bem compactas, terem resistido aos constantes assaltos ao longo de pouco mais de vinte minutos.

Um treinador que tem moral junto do plantel para retirar a titularidade a Conrad Harder, depois do dinamarquês se ter estreado com um golo e uma assistência no jogo anterior, e abrir espaço para mais uma estreia, com o uruguaio Maxi Araújo a entrar para o lado esquerdo do ataque, além de recuperar Geny Catamo e Morita para o onze, curiosamente os autores dos dois primeiros golos. Na defesa, apesar dos regressos de Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, o treinador manteve a defesa intacta e acabou por ser Matheus Reis, com nota artística, a desbloquear o jogo, com um pormenor delicioso, antes de servir Geny Catamo para o primeiro golo da noite.

A verdade é que, com pequenos retoques, jogo a jogo, o líder dos leões consegue manter o rendimento da equipa alto e, ao mesmo tempo, toda a gente motivada. Apesar do Estoril defender com muitos jogadores, o Sporting conseguia facilmente profundidade pelas alas, com Maxi Araújo a deixar o corredor para Nuno Santos e a procurar terrenos mais interiores, sobre a esquerda. A mesma receita do lado contrário, com Geny Catamo a subir e Francisco Trincão, em grande forma, a provocar desequilíbrios.

Foi deste último corredor que surgiu o segundo golo, de forma tão natural, como desconcertante, com Geny Catamo a lançar Trincão que desceu até à linha e cruzou para o primeiro poste onde surgiu Morita a encostar. O japonês, habitualmente reservado, particamente não festejou, limitou-se a sorrir. Nesta altura, o Sporting já tinha o controlo absoluto do jogo e, até ao intervalo, podia ter aumentado a vantagem, com destaque para uma bomba de Francisco Trincão ao poste.

Pode parecer estranho estarmos aqui a falar de um jogo do Sporting e ainda não termos mencionado o nome de Viktor Gyökeres, mas, a verdade, é que o sueco, com a namorada mais uma vez nas bancadas, esteve discreto esta noite e, nesta primeira parte, somou apenas uma cabeçada por cima da trave e acabou por sair, sob aplausos, a meio da segunda parte (esteve a fazer gelo no joelho direito no banco).

Ruben Amorim foi tranquilo para o intervalo e, quando sentiu a equipa a amolecer, no arranque da segunda parte, promoveu três alterações de uma assentada, lançando Gonçalo Inácio, que precisa de recuperar ritmo para a Champions, além de Daniel Bragança e Conrad Harder. O Estoril ainda provocou um calafrio, com um cruzamento de Pedro Amaral que levava selo de golo., mas Matheus Reis, com a ponta da bota, impediu que a bola chegasse a Alejandro Marqués, destacado no segundo poste.

Uma exceção ao total domínio do Sporting que se prolongou para quase todo o segundo tempo, com os leões instalados no meio-campo dos canarinhos, embora com um ritmo bem mais baixo. Amorim continuou a promover alterações até Daniel Bragança fechar o resultado, já em tempo de compensação, com um pontapé de fora da área que deixou Robles pregado ao relvado.